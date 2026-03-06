AAK mbledh sot Këshillin e Përgjithshëm, konferencë për media në orën 17:00
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) do të mbajë sot një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Përgjithshëm, pas zhvillimeve të fundit politike në vend.
Sipas njoftimit të partisë, pas përfundimit të mbledhjes do të mbahet edhe një konferencë për media, ku pritet të bëhen publike qëndrimet e AAK-së lidhur me situatën e fundit politike.
Konferenca për media është paralajmëruar të mbahet sot, më 6 mars 2026, në orën 17:00, në selinë qendrore të AAK-së./Lajmi.net/