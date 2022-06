AAK mban sot Kuvendin Zgjedhor, zgjedh kryetarin dhe Këshillin e Përgjithshëm

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të mbajë sot Kuvendin Zgjedhor, ku do të zgjedhë kryetarin dhe Këshollin e Përgjithshëm.

Sipas njoftimit të kësaj partie, Kuvendi do të mbahet, me fillim nga ora 10:00.

“Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, pas përmbylljes së procesit të brendshëm zgjedhor nëpër nëndegë, degë, Aleancë të Gruas dhe Rinisë, do të mbajë Kuvendin e IX Zgjedhor. Në Kuvend do të zgjedhet kryetari dhe Këshilli i Përgjithshëm i AAK-së. Kuvendi mbahet të dielën, me 5 qershor në hapësirat e Hotel Venus (magjistralja Prishtinë – Lipjan), duke filluar nga ora 10:00”, thuhet në njoftim.