AAK kopjon LDK-në, fton në takim mediat dhe shoqërinë civile për të folur për situatën në vend

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, po e kopjon Lidhjen Demokratike të Kosovës.

Kjo pasi që kjo parti ka ftuar për takim mediat dhe shoqërinë civile për të folur për situatën në vend

Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi për media nga kjo parti

Njoftimi i AAK-së:

Të nderuara media,

Grupi Parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka filluar një cikël diskutimesh për situatën e rëndë politike në Kosovë dhe modalitetet e mundshme për të dalë nga kjo situatë, me pjesëmarrës nga jeta publike, ekspertë të fushave, përfaqësues të shoqërisë civile dhe mediave.

Kësaj here, do të mbahet tryezë diskutimi me përfaqësues të shoqërisë civile dhe të mediave, këtë të enjte, më datë 20 korrik, në ora 12:00, në sallën 506, në ndërtesën e Kuvendit të Republikës së Kosovës./Lajmi.net./