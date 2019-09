AAK keqpërdor institucionet shtetërore, fushatë për Haradinajn në objektin e Komunës së Klinës

Partia e Ramush Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), nuk po zgjedh vend e as metodë për fushatë.

Së fundmi në një fotografi shihet se ky subjekt politik e ka shfrytëzuar objektin e Komunës së Klinës për të bërë fushatë, shkruan lajmi.net.

Madje në këtë fotografi shihet edhe i pari i Klinës, Zenun Elezaj, bashkë me disa persona të tjerë para objektit të komunës.

Të veshur me bluza me mbishkrim “100%”, disa anëtar të AAK-së në krye me Elezajn, kanë bërë fushatë para objektit të Komunës së Klinës. /Lajmi.net/