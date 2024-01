AAK-ja kërkon seancë të jashtëzakonshme lidhur me gjendjen e shëndetësisë në Kosovë Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shemsedin Dreshaj ka hedhur kritika ndaj qeverisë Kurti. Në një konferencë për media deputetit i AAK-së u shpreh se janë duke mbledhur nënshkrime lidhur me një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të diskutohet lidhur me gjendjen e shëndetësi. Sipas Dreshaj gjendja e shëndetësisë në Kosovë është…