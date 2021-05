AAK e hapur të bisedojë me Kurtin rreth dialogut me Serbinë

Drejtori i Institutit “EPIK”, thotë që sa më parë që mbyllen të gjitha çështjet me Serbinë aq më mirë është për vendin.

Flamuri shqipëtar në Gllogjan nuk ndalej së valvulari.E varret e dëshmorëve që dhanë jetën për liri në këtë vend janë të shumta.

Megjithatë varrin e Agim Selmanajt këtë të shtunë e vizitoi kreu i AAK Ramush Haradinaj.Haradinaj përmendi disa nga virtytet që kishte Selmanaj.

Megjithatë në këtë vizitë Haradinaj nuk hezitoi të flasë edhe për dialogun.

Ai tha se AAK është e hapur të shkojë në bisedime me Kurtin në lidhje me bisedimet me Serbinë.

E se çështja e dialogut me Serbinë duhet të jetë prioriteti i parë i Qeverisë Kurti, tha edhe drejtori i Institutit “EPIK”, Demush Shasha. Shasha për T7 thotë sa më parë që mbyllen të gjitha çështjet me Serbinë aq më mirë është për vendin.

Shasha gjithashtu shtoi se respektimi i marrëveshjeve që janë negociuar deri më tani nuk mund të rishikohen pasi ato duhet vetëm të zbatohen.

Ndryshe, dialogu me Serbinë pritet të vazhdojë në muajin qershor.