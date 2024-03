AAK do të mbajë nesër konferencë për media – Nuk dihet arsyeja Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka njoftuar se nesër do të mbajë konferencë për media. Takimi do të filloj nga ora 10:30 në hollin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, shkruan lajmi.net. Njoftimi i plotë: Të nderuara media, Nesër, më datë 9 mars, me fillim në ora 10:30, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mban konferencë…