AACK del me një sqarim lidhur me fluturimin e djeshëm Hamburg-Prishtinë Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës (AACK), ka dalë me një sqarim lidhur me fluturimin e djeshëm Hamburg-Prishtinë. AACK njofton se në bord ishin 155 udhëtarë. “Flutrimi i planifikuar nga Hamburg për në Prishtine nga operatori ajror ‘Eurowings’ (Flt.Nr. EW5704), i nisur në ora 14:30 me 155 udhëtar ne bord, për shkaqe teknike është detyruar…