A u penalizua Real Madridi, pamjet nga beIN Sports e konfirmojnë dështimin e VAR-it

Në momentin kur Manchester City barazoi rezultatin gjatë aksionit të gjatë pati një moment kur Bernando Silva mori topin në vijat e fushës, shkruan Lajmi.net

Sistemi i teknologjisë, VAR nuk reagoi fare në këtë moment, kurse beIN Sports ka publikuar pamjet e tyre dhe shihet se topi kishte kaluar vijën.

A bola saiu no golo do Man City, segundo a tecnologia da beIN. pic.twitter.com/pANdGz4bNX

Duket se skuadra e Carlo Ancelottit u dëmtua në këtë rast dhe ndeshje u mbyll me barazim.

Ndeshja kthyese zhvillohet në “Etihad” javën e ardhshme, e mërkurë nga ora 21:00, ku edhe mësohet finalisti i Stambollit në UEFA Champions League./Lajmi.net/

🎙️| Arsene Wenger: "VAR should have checked Bernardo Silva's controlling the ball out of play."

beIN Sports later confirmed with 3D technology that the ball was indeed out of play. #rmalive pic.twitter.com/ekcuhoU0Jn

