“A u knaqt”, momenti kur Nuredin Lushtaku dërgohet në paraburgim

Gjykata Themelore në Mitrovicë, u ka caktuar paraburgim edhe dy familjarë të tjerë të Lushtakut, F.L., dhe A.L.

Të dy po dyshohen për sulm ndaj personit zyrtar, përdorim të armës dhe mbajtje në pronësi të armës pa leje.

Lajmin e ka bërë të ditur avokati i Lushtakut, Artan Çerkini.

Ai ka thënë para mediave se si avokat mbrojtës do të ankohet në Gjykatën e Apelit.

“Klienti im tri herë është paraqitur vullnetarisht në polici, nuk ka pasur nevojë për këtë masë”, është shprehur Çerkini.

Sipas tij është dashur që të vendoset arresti shtëpiak ose masa e paraqitjes në polici.

Duhet theksuar se dy pjesëtarë të policisë kanë mbetur të plagosur njëri nga arma e zjarrit e tjetri i lënduar nga mjetet e forta, si pasojë e një përleshje që ka ndodhur të shtunën në Skenderaj.

Lidhur me implikimin e tij në rastin, Lushtaku të dielën kishte thënë se nuk ka plagosur askënd, as ai e as familjarët e tij. Ai kishte deklaruar se zyrtari policor ishte plagosur nga kolegu i tij.

“Më vjen keq për gjithë çfarë ka ndodhur mbrëmë, në përfshirjen në një incident krejtësisht të panevojshëm, ku pasoja kanë mundur të jenë edhe me të mëdha për faktin e veprime abnoramle dhe agresive të policit Enver Smakiqi. Polici Smakiqi pa asnjë arsye ka përdorur armën mbrëmë dhe ka plagosur kolegun e tij, derisa qëllim cak kishte vëllaun tim Faton Lushtaku”, ka thënë Lushtaku.

Ndërkaq, sipas prokurorisë pas përleshjes që familja Lushtaku kishte pasur me zyrtarët policor, Lushtaku, ia kishte dërguar armën e policit Enver Berisha, ish-kryetarit të komunës Bekim Jasharit e pastaj ky i fundit e kishte dorëzuar në Polici.