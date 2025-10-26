A tentoi Albin Kurti ta largojë Dimal Bashën nga Kuvendi- përmes Qeverisë? – Përafrohet tërthorazi me kërkesën e opozitës
Në Kuvendin e Kosovës sot ka dështuar të votohet kabineti i ri qeveritar, që u prezantua nga i mandatuari Albin Kurti. Propozimi i Kurtit me emrat për ministra mori vota të pakta- madje shumë larg nga numri që i duhet me mbi 60 vota. Emrat e propozuar nga Kurti morën pak vota, gjithsej 56 vota…
Por surpriza më e madhe në propozimin e Kurtit padyshim se ishte emri i Dimal Bashës i cili u zgjodhë si Kryetar i Kuvendit të Kosovës pas shumë dështimeve që kishte Vetëvendosje për të zgjedhur Albulena Haxhiun si kryekuvendare.
Edhe pse u votua edhe nga PDK-ja, emri i Dimal Bashës më pas shfaqi shumë pakënaqësi në publik.
Një shkrim i publikuar kundër UÇK-së dhe deklarime të tjera nxitën edhe më tepër pakënaqësi për emrin e Bashës si kryekuvendar.
Por siç duket Kurti tentoi që ta tërheq Dimal Bashën nga kjo pozitë të cilën i dhanë njëherë, por tërthorazi.
Madje ai e surpriza sot edhe vetë Dimal Bashën, duke e propozuar për ministër të Infrastrukturës.
Pavarësisht që Albin Kurti dhe vetë Vetëvendosje tentuan që të qëndrojnë prapa Dimal Bashës dhe të përkrahnin faktin se i dhanë tanimë pozitën e Kryetarit të Kuvendit, tanimë Kurti saç duket e ka kuptuar se vendosja e tij në këtë post ishte krejtësisht gabim.
Kurti ka vendosur që Dimal Bashën ta largojë nga posti i kryetarit përmes qeverisë- pra duke e zhvendosur fillimisht në një ministri.
Me tërheqjen e Dimal Bashës nga pozita të cilën ka, i bie që Albulena Haxhiu të marrë për një kohë drejtimin e kuvendit- si nënkryetare e parë.
Mbetet të shihet se cila ishte arsyeja kyçe e kësaj lëvizje, apo ndoshta Kurti po tenton të përafrohet me partitë opozitare të cilat edhe i luti sot për të votuar qeverinë duke thënë se u kishte kërkuar disa herë bashkëpunim.
E hap të mbarë këtë lëvizje sot e pa edhe Fatmir Limaj, i cili tha se është hap i mirë por jo i përfunduar derisa Memli Krasniqi nga PDK deklaroi se Kurti e la të surprizuar edhe vetë Bashën me këtë propozim.
Ai prezantoi emrat si në vijim:
Zëvendëskryeministër i parë dhe ministër i Punëve të Jashtme: Glauk Konjufca
Zëvendëskryeministre e detyrë dhe ministre e Drejtësisë: Donika Gërvalla
Zëvendëskryeministër për çështje të pakicave: Fikrim Damka
Ministër i Financave dhe Ekonomisë: Hekuran Murati
Ministër për Familje dhe Mirëqenie Sociale: Andin Hoti
Ministër i Mbrojtjes: Ejup Maqedonci
Ministër i Brendshëm: Xhelal Sveçla
Ministër i Administratës Publike dhe Digjitalizimit: Lulzim Jashari
Ministër i Shëndetësisë: Arben Vitia
Ministër i Arsimit dhe Shkencës: Avni Zogiani
Ministër i Kulturës dhe Turizmit: Fatmir Spahiu
Ministër i Sportit dhe Rinisë: Blerim Gashani
Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal: Rasim Demiri
Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor: Fitore Pacolli
Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural: Armend Muja
Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit: Dimal Basha
Ministre e Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane: Mimoza Kusari
Ministre e Energjisë dhe Minierave: Artane Rizvanolli
Ministër për Komunitete dhe Kthim: Nenad Rashiq
Ministër për Zhvillim Rajonal: Sejnur Vejvoda./Lajmi.net/