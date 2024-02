“A s’je në burg a?! Pal Lekaj i përgjigjet deputetes së LDK-së Të martën u mblodh Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore. Në këtë Komision mori pjesë edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, e që ky fakt i habiti deputetët e tjerë, shkruan Lajmi.net. Kjo pasi që Lekaj u dënua me 3 vjet e 8…