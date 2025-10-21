A siguroi ulëse në Kuvend Komunal nipi i Hashim Thaçit?

Albin Thaçi nipi i ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, nuk ka arritur të sigurojë një ulëse në Kuvendin Komunal të Prishtinës, ndonëse garoi si kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e fundit lokale.

Sipas rezultateve përfundimtare pas numërimit të 100% të votave për Asamblenë Komunale, Albin Thaçi ka marrë 521 vota, duke u renditur i 15-ti në listën e kandidatëve të PDK-së, raporton lajmi.net

PDK, në këto zgjedhje, ka fituar 22.55% të votave në Prishtinë, përkthyer në rreth 9 ulëse në Kuvendin prej gjithsej 51 ulësesh.

Kjo do të thotë se vetëm 9 kandidatët më të votuar të PDK-së kanë siguruar ulëse, ndërsa Thaçi ka mbetur jashtë për shkak të renditjes më të ulët në listë.

Ky rezultat vjen pavarësisht emrit të njohur familjar dhe mbështetjes brenda subjektit, duke reflektuar garën e fortë brenda listës së PDK-së në kryeqytet./Lajmi.net/

