A pritet kyçja e Vjosa Osmanit në dialog? Hipoteza interesante e gazetarit pas takimeve të presidentes në ShBA

A mund të ketë kyçje direkte të presidentes Osmani në dialog?

Një pyetje tejet interesante që ka ardhur sot nga gazetari i lajmi.net, Shkumbin Kajtazi, teksa komentonte takimet e të parës së shtetit përtej oqeanit.

Vjosa Osmani u takua me të shumëkritikuarin nga kryeministri Kurti, Miroslav Lajçak, ndërsa më pas nuk mungoi as fotoja e përbashkët me të gjithë krerët e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Vuçiqin, të bërë bashkë nga shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell.

Sipas Kushtetutës, dialogu i takon shefit të ekzekutivit, por kjo s’e përjashton mundësinë që të ketë angazhim konkret nga Osmani.

Gjithsesi, për më tepër, ndiqeni videon e mësipërme.