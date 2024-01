A po zbrapset Haxhiu për Kodin Civil?: Thotë se Qeveria s’duhet ta procedojë në Kuvend pa u siguruar votat

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka thënë se Qeveria nuk duhet ta procedojë për në Kuvend, Projektligjin për Kodin Civil, pa u siguruar nëse i njëjti mund të kalojë.

Ndonëse ky Projektligj nuk e ka mbështetjen e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Haxhiu ka kërkuar që përkrahje t’i japin edhe opozita.

Ajo ka thënë se në kohën sa ishin në opozitë, çdo projektligj që ka qenë në të mirë të qytetarëve e kanë përkrahur, teksa të kundërtën thotë se e kanë bërë kur marrëveshjet ishin të dëmshme.

Haxhiu ka deklaruar se komunikimet me deputetë për t’i bindur do të vazhdojnë, pasi e konsideron se ligjvënësit e kanë për obligim.

“Unë konsideroj që takimet konsultimet me deputetë duhet të vazhdojnë, dhe nuk mendoj që është mirë që Qeveria ta procedojë në kuvend edhe njëherë Kodin Civil pa u siguruar që ka mbështetjen e deputetëve të Kuvendit por këtu do të thosha që kanë obligim edhe opozita duke pasur parasysh që Kodi Civil është për të gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës dhe jo vetëm për një grup”, u shpreh ajo.

Ministrja e Drejtësisë, Kodin Civil e ka quajtur të rëndësishëm për qytetarët, pasi ligjet në fushën civile janë të vjetërsuara.

“Unë konsideroj që Kodi Civil është jashtëzakonisht i rëndësishëm si dokument sepse adreson të drejtat e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe ligjet e fushës civile të cilat janë disa në Republikën e Kosovës, e të cilat janë fuqi janë të stërvjetëruar dhe nuk i përgjigjen fare rrethanave aktuale në Republikën e Kosovës, duke pasur parasysh rendësin e tij konsideroj që është shumë i rëndësishëm”, u shpreh Haxhiu, teksa ka thënë se nuk ka munguar as komunikimi kokë me kokë. “Ne gjatë gjithë kësaj kohe kemi qenë në komunikim me deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, gjegjësit me grupin parlamentarë individualisht por edhe në grupe të ndara, për të kërkuar mbështetjen e tyre për këtë dokument që është jashtëzakonisht i rëndësishëm”, deklaroi ajo.

E para e MD-së ka thënë se përkrahje duhet t’i japin edhe deputetët e opozitës, pasi përfaqësojnë të drejtat e qytetarëve. Ajo përmend përkrahjet që u ka dhënë qeverive të kaluara në kohën sa kanë qenë në opozitë.

“Në kohën kur ne kemi qenë në opozitë çfarëdo nisme që ka qenë në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës ne e kemi mbështetur, ne kemi kundërshtuar e kemi protestuar nismat të cilat kamë qenë në kundërshtim me Republikën e Kosovës, me interesin publik me interesin e qytetarëve të republikës së Kosovës, megjithatë sa herë ka pasur ndonjë iniciativë reformuese ne e kemi mbështetur atë. Ata e kanë obligim sepse përfaqësojnë qytetarët e republikës së Kosovës, prandaj edhe do duhej që të votonin në Kuvendin e Kosovës, të zgjedhin për, kundër apo edhe të abstenojnë. Megjithatë qasja e tyre natyrisht nuk ka qenë konstruktive, por unë uroj që gradualisht ta ndryshojnë qëndrimin dhe në momentin kur ne e procedojmë në Kuvend, të votojnë për të njëjtin”, u shpreh Haxhiu. /EO