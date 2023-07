A po mbetët vetëm Bulliqi?: LVV-së i mungojnë votat në Podujevë, mund të ketë zgjedhje të reja për asamble 

Prishja e koalicionit mes PDK-së e Vetëvendosjes në e Podujevës rrezikon që asambleja komunale të shkojë në zgjedhje. Testi i parë për pushtetin, do të jetë në muajin shtator.

Nënkryetari i PDK-së, në Podujevë, Burim Januzi thotë deri në momentin kur kanë marrë njoftimin nga qendra se duhet të largohen nga koalicioni, bashkëpunimin e kishin mjaftë të mirë raporton RTV Dukagjini.

“Bashkëpunimi ka qenë shumë mirë. Ne kemi pasur dy drejtori këtu, por pas prishjes së koalicionit është dashur që të largohen”, ka thënë Januzi.

Pa PDK-në, Lëvizja Vetëvendosje do të ketë vështirësi për të bërë shumicën dhe për të marrë vendime.

“Është përgjegjësi e partisë në pushtet që të vendos se si do ti bëjë numrat pasi ata i kanë edhe katër numra brenda asamblesë. Nëse ata nuk i sigurojnë numrat atëherë asambleja komunale duhet të shkojë në zgjedhje”, ka deklaruar Januzi.

Shemsi Jashari, monitorues i punës së Kuvendit Komunal, tregon se cilat do të jenë vështirësitë e para për pushtetin në këtë komunë.

“Sfida e parë që e pret këtë legjislaturë lokale është miratimi i buxhetit pasi duhet të kryhet në shtator. Se si do të rrjedhin tutje por ajo që kemi parë deri tash është një marrëveshje me asamblist vet pa parti për të arritur miratimin e tij dhe mos të ketë ngërçe, mbetet mu pa se si do të gjejë zgjidhjen pushteti”.

Prishjen e koalicionit në Podujevë, erdhi si shkak i vendimi të dalë nga këshilli Drejtues i PDK-së, për shkëputje të raporteve me qeverinë dhe partinë në pushtet, shkaku i krizës në vend dhe masave ndëshkuese të vëna nga partnerët ndërkombëtarë ndaj Kosovës për shkak të qeverisë së kryeministrit Albin Kurti.

Muaj më parë, konkretisht në fund të muajit maj, ka marrë fund bashkëpunimi i Vetëvendosjes e PDK-së, edhe në Komunën e Gjilanit.