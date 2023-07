“A po ju kujtohet parvjet çka iu pata thanë” – Konjufca ironizon me opozitën

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, ka ironizuar me deputetët opozitarë në seancën e sotme plenare.

Pas dështimit të kalimit të një projektligji, deputetët e partive opozitarë kërkonin shpërbërjen e Kuvendit të Kosovës, duke iu përgjigjur atyre, Konjufca duke ironizuar iu është drejtuar atyre që mos ta detyrojnë ta bëjë një gjë të tillë, pasi edhe mazhoranca voton me shku në zgjedhje.

“Mos më detyroni. Kjo është arsyeja që sot jeni ardh 90 deputetë a ? Pasi me dy të tretat, mos i provokoni mazhorancës se këta votojnë me shku në zgjedhje. Nesër zgjedhjet nuk munden me ndodh ato e kanë afatin. A po ju kujtohet parvjet me një emision çka iu pata thanë”, tha ai.

Pas krijimit të tensioneve në veri, Partia Demokratike e Kosovës po kërkon shpërbërjen e Kuvendit të Kosovës për të organizuar zgjedhje të reja parlamentare, ndërkaq partia tjetër opozitare, AAK, ka nisur përpjekjet e saj për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë Kurti. /Lajmi.net/