A po ia lë Vetëvendosje postin e presidentit LDK-së? Qorolli: Qorrolli: Posti i kryeministrit është i panegociueshëm, pozitat tjera mund të diskutohen

Deputeti i VV-së, Vigan Qorrolli, tha se pret që takimi me LDK-në të zhvillohet në frymë konstruktive dhe të çojë drejt një marrëveshjeje politike. Ai theksoi se posti i kryeministrit nuk është pjesë e negociatave. “Institucioni i kryeministrit është i pakontestueshëm dhe ai do të jetë Albin Kurti. Për pozitat e tjera besoj se do…

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04/08/2026 08:44

Deputeti i VV-së, Vigan Qorrolli, tha se pret që takimi me LDK-në të zhvillohet në frymë konstruktive dhe të çojë drejt një marrëveshjeje politike.

Ai theksoi se posti i kryeministrit nuk është pjesë e negociatave.

“Institucioni i kryeministrit është i pakontestueshëm dhe ai do të jetë Albin Kurti. Për pozitat e tjera besoj se do të gjendet një formulë në kuadër të një marrëveshjeje politike”, deklaroi Qorrolli ne TeVe1.

Sipas tij, në bisedime do të diskutohen përbërja e qeverisë dhe pozita e presidentit.

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