“A po e pritni ende Kurtin me ardh në intervistë?” – Kryeprokurori Isufaj ‘përgjigjet’ me buzëqeshje
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka mbajtur sot një konferencë për media. Në këtë konferencë kanë njoftuar në lidhje me ngritjen e një aktakuze për 21 të pandehur për dëbimin e popullatës civile të Kosovës gjatë luftës së fundit në vend, saktësisht periudhën janar-qershor 1999. Në këtë konferencë ka marrë pjesë edhe Kryeprokurori i…
Lajme
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka mbajtur sot një konferencë për media.
Në këtë konferencë kanë njoftuar në lidhje me ngritjen e një aktakuze për 21 të pandehur për dëbimin e popullatës civile të Kosovës gjatë luftës së fundit në vend, saktësisht periudhën janar-qershor 1999.
Në këtë konferencë ka marrë pjesë edhe Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale, Blerim Isufaj i cili nuk i ka ikur pyetjeve të gazetarëve në lidhje me ftesën që i kanë bërë kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti për të dëshmuar në Prokurori për rastin e rezervave shtetërore.
“A po e pritni ende Kurtin me ardh në intervistë?”, është pyetur Isufaj nga gazetarët por që ai ka vendosur të mos përgjigjet.
Isufaj derisa është larguar nga salla e konferencës, ka buzëqeshur me pyetjen por nuk ka dhënë asnjë detaj se çka pritet të ndodh me atë ftesë ndaj kryeministrit në detyrë, Albin Kurti. /Lajmi.net/