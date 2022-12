A po e mban me hatër produksioni Getinjon? Fshihet video ku tregon se si e rrahu qenin e tij Getinjo është njëri nga banorët e “Big Brother VIP Kosova” më të komentuarit për momentin. Ai ka shokuar një publik të tërë me deklaratat e tij, shkruan lajmi.net. Njëherë me tokën që sipas tij është e rrafshët, e më pas për plumbin të cilin e rroku shuplakë. E ditën e sotme ai ka treguar se…