A po e hap Ballkanin “Ballkani i Hapur”?

Abazoviq, së fundmi i është përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, që të marrë pjesë në takimin e radhës në kuadër të iniciativës rajonale ‘Ballkani i Hapur’, shkruan lajmi.net.

“Do t’i përgjigjem ftesës së presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, do të marrë pjesë në Samitin e Ballkanit të Hapur në Ohër. Do të shkoj në cilësinë e kryeministrit”, deklaroi ai.

Mirëpo presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviq, njëzëri me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmanin, e panë Ballkanin e Hapur si nismë jo-rajonale dhe që kundërshton Procesin e Berlinit.

“Në vend të krijimit të iniciativave të reja, ta shfrytëzojmë potencialin e iniciativave aktuale si procesi i Berlinit”, ka thënë Gjukanoviq në vizitën e fundit të tij në Kosovë.

Edhe Kurti përgjatë vizitës së tij në Berlin, në një konferencë të përbashkët me kancelarin gjerman, Olaf Scholz, e kundërshtoi këtë iniciativë.

“Për Kosovën Bashkëpunim Rajonal nuk është zëvendësim për anëtarësim në BE, por përshpejtim. Ne mbështesim plotësisht Procesin e Berlinit dhe mirëpritëm përkushtimin e Kancelarit për të rifilluar këtë proces me një dinamikë të re. Po ashtu ne mbështesim Tregun e Përbashkët Rajonal i cili ndodhet brenda Procesit të Berlinit dhe rregullave të BE-së, është gjithëpërfshirës, i ka katër liritë prandaj edhe nuk mbështesim iniciativa tjera paralele”, deklaronte kryeministri Kurti.

Deklarata e Gjukanoviqit, e mbështetur nga Osmani, u bë shkas që kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, t’iu kundërvihej të dyve. Rama vuri peshën politike të tij prapa kësaj iniciative, duke dhënë argumente polarizuese.

“Kushdo është kundër Ballkanit të Hapur është në të drejtën e vet që as mos të shohë, as mos të dëgjojë dhe as mos të kuptojë se kjo nismë nxit paqen, bashkëpunimin, integrimin dhe e përshpejton Procesin e Berlinit! Ballkani i Hapur nuk do të ndalet sepse e ardhmja nuk ndalet dot”, reagoi Rama, që ka kumbuar më së shumti për këtë iniciativë.

Mirëpo fuqitë e mëdha nuk po e shohin aq obligative këtë nismë, sikurse Rama. Ambasada amerikane në Kosovë e pa si të suksesshme vetëm nëse “Ballkani i Hapur” është i hapur për të gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor.

“Si një shtet sovran dhe i pavarur, Kosova ka të drejt të përcaktojë prioritetet e saj të politikës së jashtme. Thënë kështu, SHBA-ja mbështet përpjekjet gjithëpërfshirëse për të siguruar integrimin ekonomik rajonal. Këtu përfshihet Procesi i Berlinit, Tregu i Përbashkët Rajonal, CEFTA dhe nisma e “Ballkanit të Hapur. Megjithatë, këto nisma mund të kenë sukses vetëm nëse ato janë të hapura për të gjitha vendet dhe ofrojnë sisteme të përshtatshme ligjore dhe rregullatore që integrohen me standardet evropiane”, ka deklaruar ambasada amerikane të premten.

Në anën tjetër, përfaqësuesi i politikës serbe, Vuçiq, e pa “Ballkanin e Hapur” si nismën më të mirë për popujt e Ballkanit. Kështu deklaroi ai të premten, duke thënë se po priten “gjëra të mëdha”.

“Po përgatisim gjëra të mëdha për qytetarët e Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut”, theksoi Vuçiq.

Marrëveshja “Ballkani i Hapur” trashëgoi projektin e quajtur “mini-Schengen”, i cili u prezantua për herë të parë për publikun në tetor të vitit 2019 në Novi Sad, ku liderët politikë të Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nënshkruan “Deklaratën e synimit për të krijuar një Schengen të vogël” që bazohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, kapitalit, mallrave dhe shërbimeve.

Në bazë të marrëveshjes së atëhershme të tri shteteve, që nga viti 2020, është arritur pajtimi për udhëtimin e shtetasve të tyre pa pasaportë, vetëm me letërnjoftim.

Në fund të korrikut të vitit 2021, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dhe kryeministri i atëhershëm i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, nënshkruan në Shkup marrëveshjen për Ballkanin e Hapur, e cile, siç është paralajmëruar, me hyrjen në fuqi më 1 janar të vitit 2023, duhet të mundësojë heqjen e kontrolleve kufitare mes këtyre vendeve.

Në atë kohë u nënshkruan edhe marrëveshjet për bashkëpunim në lehtësimin e importit, eksportit dhe lëvizjes së mallrave, një memorandum bashkëpunimi për qasje të lirë në tregun e punës dhe një marrëveshje për bashkëpunim në mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore në Ballkanin Perëndimor.

Nisma planifikon të krijojë një treg prej 12 milionë banorësh, aq sa kanë këto tre vende së bashku, si dhe një zonë të vetme ekonomike.

Kundër përfshirjes në nismën “Ballkani i Hapur” vazhdojnë të jenë Kosova dhe Bosnjë e Hercegovina. /Lajmi.net/