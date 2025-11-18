A po don me fitu 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱 ose 𝐒𝐚𝐦𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐒𝟐𝟓 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚?!

A po don me fitu 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱 ose 𝐒𝐚𝐦𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐒𝟐𝟓 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚?! Qe mundësia për ty: Bonu pjesë e lojës që t’bën fitues 𝐒𝐡𝐢𝐭 𝐜𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨 𝐦𝐞 𝐯𝐞𝐭ë𝐦 𝟎.𝟓% 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 në exCoins.me dhe merr pjesë automatikisht në lojën e madhe! Rregullat e lojës: Shit crypto me vetëm 0.5% komision në exCoins.me Fut kuponin në kutinë…

18/11/2025 10:52

A po don me fitu 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟕 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱 ose 𝐒𝐚𝐦𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐒𝟐𝟓 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚?! Qe mundësia për ty: Bonu pjesë e lojës që t’bën fitues

𝐒𝐡𝐢𝐭 𝐜𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨 𝐦𝐞 𝐯𝐞𝐭ë𝐦 𝟎.𝟓% 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 në exCoins.me dhe merr pjesë automatikisht në lojën e madhe!

Rregullat e lojës:

Shit crypto me vetëm 0.5% komision në exCoins.me

Fut kuponin në kutinë e lojës

Fituesi do të shpallet duke tërhequr një kupon random nga kutia!.

 

 

Artikuj të ngjashëm

November 18, 2025

Clark në dëshminë e tij: Shqiptarët kishin të drejtë të flisnin...

November 18, 2025

Albin Kurti e uron Bedri Hamzën: Do angazhohem për bashkëpunim korrekt,...

November 18, 2025

Sfida e Londrimit nga ‘Vëllai i Madh’ – vendosi t’i digjte...

November 18, 2025

​Sonte, Kosova pret Zvicrën në “Fadil Vokrri”

November 17, 2025

Me hyrje spektakolare, Shkurte Haxhiu në “Big Brother Vip Kosova 4”

November 17, 2025

Kushtrimi, banori i radhës në BBVK4

Lajme të fundit

Clark në dëshminë e tij: Shqiptarët kishin të...

Albin Kurti e uron Bedri Hamzën: Do angazhohem...

6 raste të dhunës në familje brenda 24...

Zhduket një djalë i mitur në Prishtinë