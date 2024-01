A mund t’i shkëpusni kontratat e juaja me Artmotion dhe a do t’ju kthehen paratë? Ja çfarë thotë rregullorja Pas publikimit të djeshëm nga lajmi.net, për ankesat e konsumatorëve që kanë ardhur në adresë të redaksisë sa i përket marrëveshjeve të klientëve me kompaninë Artmotion, në orët e vona ka reaguar edhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Ndërkaq, sot është konfirmuar se ARKEP ka inicuar ndryshimin e rregullores që ndalonte shkëputjen e marrëveshjeve…