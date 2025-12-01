“A mund të ua ha bubrekun”, Shkurta habit me deklaratën në Prime

01/12/2025 22:13

Banorja e Big Brother VIP Kosova, Shkurta Haxhiu, ka pasur një debat të ashpër me disa nga pjesëtarët e shtëpisë gjatë spektaklit të së hënës.

Në një moment, ajo surprizoi publikun me një deklaratë të çuditshme që nuk pritej.

“A mundem të ua ha bubrekun, këtyre që po ma hanë edhe mua?”, tha ajo.

Deklarata e Shkurtës shkaktoi reagime të menjëhershme mes banorëve dhe publikut, duke treguar natyrën e saj të drejtpërdrejtë dhe shpesh të paparashikueshme brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë.

U diskutua gjithashtu për mënyrën e saj të shprehjes dhe për dinamikat që krijohen mes banorëve gjatë debateve.

Sidoqoftë, mbetet për t’u parë në vazhdim se si do të ecë kjo lojë e tyre.

