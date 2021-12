A mund të përsëritet meçi midis Robin Krasniqit dhe Dominic Boesel?

Ekipi i boksierit Robin Krasniqi kërkon prova të manipulimit të pretenduar të meçit, shkruan lajmi.net.

Të shtunën, skuadra e Krasniqit e kishte rivlerësuar meçin. Ata panë se Krasniqi ishte shumë më përpara me pikë dhe vendosën si më poshtë:

Timo Hoffmann: 116: 112 for Robin Krasniqi

Tengis Sade: 116: 112 for Robin Krasniqi

Sergej Kovalenko: 115: 114 for Robin Krasniqi

Mathias Eichler: 115: 113 for Robin Krasniqi

Jens Kluge: 115: 113 for Robin Krasniqi

“Jam shumë i lumtur që ka ndodhur ky rivlerësim. Tani është konfirmuar edhe nga gjyqtarët zyrtarë se unë jam fituesi i këtij meçi. Po pres me padurim luftën e tretë, por sigurisht që dua të marshoj si kampion bote.”, tha ai.

Avokati i Krasniqit dhe ekipi i tij nuk e kanë mohuar mundësinë e përsëritjes së meçit. /Lajmi.net/