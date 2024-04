A mund të ketë luftë në Kosovë e Bosnje?- shpjegon gazetari Strauss Gazetari britanik, Julius Strauss, tha se nuk mendon se gjërat janë krejt në rregull, por as se do të ketë luftë me përmasa të mëdha. Strauss mendon se mund të ketë konflikt ose në veriun e Kosovës ose në Bosnje e Hercegovinë, por, sipas tij, jo shumë i mundshëm. “Si dikush që ka mbuluar fillimet…