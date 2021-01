A mund ta zgjidhni këtë skenë krimi, duke shikuar detajet?

Lexoni me vëmendje historinë e shkurtër:

Detektivi Varnike ishte në detyrë gjatë pushimeve të Krishtlindjeve dhe në mëngjesin e 25 dhjetorit ai mori një telefonatë, transmeton Lajmi.net. I ra ziles së derës dhe një minutë më vonë, një pronar i përgjumur e hapi. Detektivi u prezantua dhe i tha:

“Unë duhet të kontrolloj me kujdes banesën tuaj. Fqinji juaj thotë se dje, në prag të Krishtlindjes, ai erdhi në shtëpinë tuaj për një festë dhe ndërsa ai këndonte me familjen tuaj, pranë pemës që shkëlqente nga dritat shumëngjyrëshe, ju shkuat në apartamentin e tij dhe i vodhët disa gjëra me vlerë.”

Pronari i shtëpisë i përgjigjet:

“Kjo nuk është e vërtetë. Famila jonë i festoi Krishtlindjet në shtëpinë e një miku. Ne shkuam tek ata pasdite. Unë mezi gjeta kohë dhe për të dekoruar pemën para se të largoheshim. Ne u kthyem në shtëpi nga mesnata dhe shkuam të flinim menjëherë. Nëse dëshironi, mund t’i zgjoj gruan dhe djalin tim dhe ata do t’i konfirmojnë të gjitha këto që po them.”

Detektivi ia ktheu:

“Nuk ka nevojë. Është e dukshme që fqinji juaj po gënjen!”

Tani vështroni me kujdes foto:

Si arriti detektivi të dilte në atë përfundim?

Përgjigje: Pemës së Krishtlindjeve të familjes Garland, i mungon një llambë dhe ajo nuk do funksiononte pa të. Pronari me të vërtetë e zbukuroi pemën me nxitim dhe nuk kontrolloi nëse dritat punonin apo jo, por fqinji tha se po këndonin “rreth pemës shumëngjyrëshe që shkëlqente”. /Lajmi.net