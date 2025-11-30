“A me hy në politikë?”, Arianit Koci pyet publikun në Facebook

Avokati Arianit Koci, ka pyetur publikun në Facebook, “A me hy në politikë?”. Koci tash e një kohë është aktiv me aksione e shkrime, për çështje politike, por që i njejti ende nuk është përfshirë drejtpërdrejt. Postimi i Kocit: A me hy në politikë? Po – ; Jo – Çfarëdo reagimi tjetër.

30/11/2025 19:58

Avokati Arianit Koci, ka pyetur publikun në Facebook, “A me hy në politikë?”.

Koci tash e një kohë është aktiv me aksione e shkrime, për çështje politike, por që i njejti ende nuk është përfshirë drejtpërdrejt.

Postimi i Kocit:

A me hy në politikë?

Po – ❤️;
Jo – Çfarëdo reagimi tjetër.

