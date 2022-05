A konsiderohet shkelje protokollare shkuarja e Gërvallës në darkën e ftuar nga Borrelli në Bruksel?

Këtë e kanë për lajmi.net nga MPJ-ja, pa dhënë detaje shtesë.

Edhe pse në organizime të tilla zakonisht marrin pjesë presidentët apo kryeministrat e vendeve të ftuara, kësaj radhe nga Kosova do të marrë pjesë zëvendëskryeministrja Gërvalla, duke marrë parasysh faktin se kryeministri Albin Kurti dhe presidentja Vjosa Osmani ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Për këtë çështje, mediumi ka pyetur njohësin e normave protokollare të diplomacisë, Tomor Avdiu, i cili ka thënë se nuk përbën shkelje meqë bart postin kryesor të diplomacisë.

“Ministrja e Punëve të Jashtme është njeri që përfaqëson diplomacinë e jashtme. Është person i autorizuar që ta përfaqësojë politikën e jashtme. Nëse do të shkonte ndonjë ministër tjetër po, do të përbënte shkelje”, ka deklaruar ai.

Zëdhënësi i BE-së, Peter Stano, ka bërë të ditur për lajmi.net agjendën dhe ka thënë se zakonisht pjesëmarrja është në nivel liderësh [kryeministra, presidentë].

“Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Josep Borell, ka vazhduar me traditën e ftesës së liderëve nga Ballkani Perëndimor për një darkë joformale dy herë në vit, ku do të diskutohet për të ardhmen e rajonit dhe sfidat kryesore me të cilat po përballet. Kjo përfshin edhe diskutimin për situatën në rajon, marrëdhëniet BE-Ballkani Perëndimor, pritshmëritë për anëtarësim në BE dhe kontekstin më të gjerë gjeopolitik. Zakonisht pjesëmarrja është në nivelin e liderëve (Presidentëve) apo Kryeministrave. Darka e mëparshme joformale u zhvillua në shtator të vitit 2021 në Nju Jork në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ndërsa e para nën mandatin e Përfaqësuesit të Lartë Borrell ishte vitin e kaluar më 18 maj (2021). Darka tjetër joformale do të mbahet në Bruksel gjatë ditës së nesërme, e mërkurë, në mbrëmje”, ka deklaruar ai.

Në darkën e vitit të kaluar që u mbajt në Nju Jork, Kosova ishte përfaqësuar nga presidentja Vjosa Osmani.

Pjesëmarrja në darkën në Bruksel e kanë konfirmuar: ministrja e Jashtme dhe e Diasporës e Kosovës, Donika Gërvalla, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, presidenti i Malit të Zi, Millo Gjukanoviq, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, dhe kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjë e Hercegovinës, Zoran Tegeltija.

Kosova përfaqësohet në këtë darkë joformale me kryediplomaten Gërvalla, pasi presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe kryeministri Albin Kurti, gjenden në vizitë në Shtetet e Bashkuara. /Lajmi.net/