A keni dëgjuar për sallamin me fëstëk? – Ja në cilën kompani vendore prodhohet Me afrimin e festave të fundvitit, rritet edhe kërkesa për furnizim me mish e produkte të saj. Këtë e konfirmojnë edhe nga kompania vendore e prodhimit dhe përpunimit të mishit “Kuvilab”. “Tash është fundviti edhe normal rritet qarkullimi i produkteve të mishit, konsumimi. Kërkesa rritet sepse është Viti i Ri, njerëzit bojnë festa e organizime…