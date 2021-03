A kaefekt me të vërtetë trajtimi me furçë për të larguar celulitin?

Me furçë krehim flokët, lajmë dhëmbët, krehim vetullat e meshkujt edhe mjekrën. Por a e kishit menduar që një kurçë do t’ju shërbente për t’u përkujdesur për lëkurën?

Trajtimi me furçë të thatë është një ndër trajtimet e preferuara të personazheve të famshëm siç është Miranda Kerr apo Gwyneth Paltrow, për shkak se është një nga mënyrat më të mira për të eksfoliuar lëkurën dhe sipas dermatologëve, ka dhe një kontribut në pakësimin e celulitit, shkruan lajmi.net.

Trajtimi me furçë të thatë mesa duket ndihmon në stimulimin e drenazhit limfatik dhe duke pakësuar inflamacionin e përforcuar indet lidhëse, e bën celulitin më pak të dukshëm.

Por teksa fërkimi me furçë të thatë mund të rezultojë në një lëkurë më të lëmuar e më pak celulit për dikë, për dikë tjetër, veçanërisht në rastet me lëkurë tejet të ndjeshme dhe probleme si ekzema apo psoriasis, një trajtim i tllë nuk është aspak i rekomandueshëm.

Furça e përdorura për trajtimin e thatë duhet të kenë fije natyrale (mundësisht derri të egër) dhe duhen përdorur me kujdes në mënyrë që në fund të trajtimit, të mos mbeteni me gërvishje e shenja të kuqe që tregojnë se fërkimi ka qenë shumë agresiv.

Pas trajtimit me furçë të thatë, lajeni trupin me një shampo delikate dhe hidratohuni mirë me krem trupi. /Lajmi.net/