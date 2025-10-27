A ka vend për Ramiz Lladrovcin në PDK? Memli Krasniqi jep përgjigjen

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka folur edhe për Ramiz Lladrovcin dhe fitoren e tij në Drenas, ku kandidati i partisë së tij nuk ia doli të triumfojë. Krasniqi tha se gara nuk ka qenë e lehtë, por që pas rezultateve, ia ka uruar fitoren Lladrovcit. “Ka qenë një garë aspak e lehtë për neve,…

Lajme

27/10/2025 21:47

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka folur edhe për Ramiz Lladrovcin dhe fitoren e tij në Drenas, ku kandidati i partisë së tij nuk ia doli të triumfojë.

Krasniqi tha se gara nuk ka qenë e lehtë, por që pas rezultateve, ia ka uruar fitoren Lladrovcit.

“Ka qenë një garë aspak e lehtë për neve, sepse ka pasur të bëjë me një komunë qe PDK-në e ka nderu me votë, pa kushte. Sfidimi në nivel të degës nuk ka  qenë i mirëseardhur me mu. Nuk kam dashur të jem arbitrar për me pamundësu garën brenda partisë. Rezultati është i qartë. Ramiz Lladrovci ka fitu. Ia kam dhënë urimet prej selisë së PDK-së dhe shpresoj që e vazhdon punën në të mirën e qytetarëve të Drenasit. “

Por, a ka vend për Ramiz Lladrovcin në PDK?

Krasniqi ishte i shkurt në përgjigjen e tij se  “Zoti Lladrovci nuk është përjashtu, ka dalë vet”, tha ai në Klankosova.

Artikuj të ngjashëm

October 27, 2025

Tërmet i fuqishëm në Turqi

October 27, 2025

Gani Geci kritikon Vetëvendosjen: Kanë tentuar të blejnë votën e vajzës...

October 27, 2025

Gjendet i vdekur një person në Llapçevë të Malishevës

Lajme të fundit

Tërmet i fuqishëm në Turqi

Gani Geci kritikon Vetëvendosjen: Kanë tentuar të blejnë...

Gjendet i vdekur një person në Llapçevë të Malishevës

Lushaku-Sadriu: LDK i dha leksion demokracie Kosovës dhe...