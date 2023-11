A ka rënie të vlerave të manganit në Badoc: IKSHPK del me detaje Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka mbajtur sot një konferencë për media lidhur me ndotjen e Liqenit të Badocit me mangan. Burbuqe Berisha nga IKSHP ka thënë se edhe pse vlerat kanë rënë në katër ditët e fundit, prapë nuk është arritur vlera e lejuar për përdorim të ujit për pije, ashtu siç parashihet me…