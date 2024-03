A ka fuqi Parlamenti Evropian të ndikojë për heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës? – Flasin analistët Vendosja e kryetarëve shqiptarë nëpër komunat me shumicë serbe me ndihmën e policisë që pasoi me protesta të dhunshme, Kosovës ia solli “shuplakat” më të mëdha nga aleatët. Fillimisht FSK-ja u përjashtua nga ushtrimet ndërkombëtare ushtarake “Defender 2023”. Pastaj u bllokuan fonde e u pezulluan në një masë ftesat për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarjet…