“A jeni gati ta njihni pavarësinë e Kosovës” – Vuçiq llahtariset pasi merr pyetjen nga gazetari kosovar Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, para takimit me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, u është drejtuar mediave në Bruksel, ku ndër të tjera është përleshur me gazetarin shqiptar, Kushtrim Sadiku. Ndonëse dialogu i tyre nisi si shaka, kur Vuçiqi e pyeti: “A je ti ai eksperti?”, gjithçka përfundoi me reagimin e zemëruar të Vuçiqit. “Nga…