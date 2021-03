A jeni gati për giveaway më të madh në vend?

ETC, Ju shpërblen me Giveaway më të madh në vend!

Të gjitha informatat e detajuara mund ti gjeni në :

Përveç kujdesit ndaj konsumatorëve me shërbim profesional, aksione ditore me çmimet më të mira dhe asortimentin më të gjërë, ETC është kujdesur gjithmonë për shpërblimin e konsumatorëve lojal.

Giveaway i cili fillon me datë 1 Prill do të sjellë shpërblime fantastike për ju:

10 Vetura të reja Dacia Logan

9 iPhone 12

Mbi 150,000€ Gift Card në vlerë 500€, 200€, 100€, 50€ dhe 20€.

Çdo Muaj do të bëhet tërheqja e rreth 300 Gift Card ndërsa;

Çdo 3 Muaj do të bëhet tërheqja e Super Premive 3 Vetura Dacia Logan dhe 3 iPhone 12

Si të bëheni pjesë e Giveaway?

Për çdo blerje mbi 20€ ju fitoni një kupon për pjesëmarrje nga ETC, pastaj për çdo blerje nga brendet pjesëmarrëse ju fitoni më shumë kupona më shumë mundësi.

Informatat mund t'i përcjellni përmes faqes zyrtare www.etc-ks.com

Me ETC , çdo herë jeni Fitues…