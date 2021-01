“A je në terezi moj”, Sindi përplaset me Antonelën

Lediana dhe konkurrenti i ri i “Përputhen”, Kristiani, sot kishin takimin e parë, shkruan lajmi.net.

Ky takim ngjalli debate të mëdha në studio dhe atë fillimisht mes Ledianës dhe Sindit, ku u përfshin edhe konkurentët e tjerë.

Në këtë debat u përfshi edhe Mevlani, ndërsa Sindi e ‘thumboi’ me disa fjalë, duke i thënë të përdori të dyja vajzat (Ledjanën dhe Antonelën) dhe të dalin të përputhur që aty.

Pas gjithë kësaj ka reaguar Antonela “Nuk na përdor askush. Kujdes me fjalët okej, se ty nuk po ta cenon askush tipin tënd, unë nuk jam në lojën e askujt. Ti the përdor këto të dyja, kujdes me lodrat, nuk jam lojna askujt. Kujdes me mua kaq po të them”.

Menjëherë i replikoi Sindi “A je ne terezi ti moj? Nuk ta thash ty”, duke thënë se ishte keqkuptim ngase nuk i kishte fjalët me atë kuptim. /Lajmi.net/