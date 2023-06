A janë të dëmshme masturbimi dhe shikimi i pornografisë?: Tregon seksologu

Seksologu Hajrulla Fejza në një intervistë për lajmi.net, ka folur për atë se a është i dëmshëm masturbimi dhe shikimi i pornografisë.

Fejza thotë se masturbimi nuk është i dëmshëm nëse bëhet duke iu përmbajtur disa konditave normale.

“Nuk është I dëmshëm nëse bëhet në suaza normale, pa dëmtime fizike dhe pa e tepru, masturbim bëjnë të dyja sekset, edhe seksi femër edhe seksi mashkull, dihet që seksi mashkull e përdorë më shumë”, tha ai.

Ai tregoi më tutje masturbimin te meshkujt dhe për çfar qëllime bëhet.

“Masturbimi bënë pjesë në grupin e kënqësive seksuale solo, është dukuri shumë e shpeshtë, nuk besoj që dikush në botë të mos ta ketë provuar. Masturbimi te meshkujt bëhet në forma të ndryshme, dhe qëllimi përfundimtarë është, ejakulimi, ose largimi i spermës”, tha Fejza.

Seksologu tutje spejgon mënyrat se si masturbohet.

“Disa persona mastrubojnë pa kurfar stimulimi, i mbyllë sytë edhe masturbon, disa të tjerë kanë nevojë për stimulim, këta të fundit zakonisht përdorin pamje të ndryshme, fotografi, erotikë, që është e shëndetshme me përdorë gjatë masturbimit, ka persona të tjerë që masturbojnë duke imagjinuar një seks me dikend që e ka të dashur, ka persona që masturbojnë me fantazi, psh, një artiste”, u shoreh ai.

Fejza po ashtu thotë se masturbimi duke parë pornografi dikur bëhet problematike dhe shkakton efekte psikologjike.

“Fatkeqësisht shumica e meshkujve masturbojnë duke parë porno, dhe kjo shkakton një ndikim negative në dy aspekte, e para përdorimi i shpeshtë i pornos shkakton varshmëri, dhe e dyta, përdorimi I shpeshtë I pornos shkakton dështim ose dëshprim, për shkak të pritëshmërive që krijon, duke parë porno”, tha ai./Lajmi.net