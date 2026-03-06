A janë në lidhje Aurora dhe Londrimi? – Kjo është përgjigja e tyre!

06/03/2026 23:39

Në “Post Big Brother”, Aurora dhe Londrimi kanë diskutuar për pëlqimin që kanë për njëri – tjetrin.

Dyshja tha se do ta shohin se si do të vijojë kimia midis tyre tash pasi kanë dalë nga BBVK.

“E kam cek që brenda nuk kam qejf me kriju lidhje. Në pikën e lojës kur ka hy Aurora edhe nëse kish pas diçka reale, s’kishin besu. Është e bukur, ndihna rehat me të. E patëm lanë që jasht nëse veç bëhet puna…”, tha Londrimi.

“E vlerësoj Londrimin për vendimet që i ka marrë këtu për Big”, tha Aurora.

