A janë më të mira në seks gratë e shëndosha apo të dobëta?

Secili burrë ka preferencat e veta kur bëhet fjalë për tipin ideal të femrave, por kur bëhet fjalë për në shtrat, gratë e dobëta kanë më shumë përparësi, shkruan lajmi.net.

Pse, mund të mendoni. Epo përgjigja është e lehtë: Ato janë më lehtë të manovrueshme.

Ashtu siç femrave iu pëlqen të ndjehen të mbrojtura me partnerin, edhe meshkujve iu pëlqen të ndihen të fuqishëm dhe në kontroll.

Një femër e dobët është më e shkathtë dhe mund të ndërroj më shumë pozicione sesa një femër e shëndoshë.

Gjithashtu edhe gjatë penetrimit, ju mund të shkoni deri në fund për shkak të kësaj shkathtësie të tyre, gjë që mund të jetë më e vështirë për femrat më të shëndosha.

Poashtu ka të bëjë me mënyrën se si ato ndjejnë. Nëse një femër është duke e ndjerë maksimalisht çdo prekje dhe çdo puthje, sigurisht, do të jetë shumë tërheqëse edhe për juve.

Për shkak se dendësia e lëkurës është më e vogël dhe ju mund të bini në kontakt me receptorët nën lëkurë më lehtë, një femër e dobët do të çmendet fare me ato që një femër të shëndoshë nuk arrijnë ta kënaqin.

Një studim gjithashtu ka treguar se femrat më të dobëta preferojnë të nënshtrohen në dhomën e gjumit dhe të përpiqen në çdo mënyrë të kënaqin partnerin, ndërsa femrat më të shëndosha kërkojnë më shumë kënaqësi për veten. /Lajmi.net/