A ishte problemi Rozana për prishjen e raporteve mes Gjestit e Eglit? – Njëri e mohon e tjetri e pohon

Gjatë ditëve të fundit duket se ka pasur një krisje në marrëdhënien mes Gjestit dhe Eglit, të cilët kanë pasur disa konflikte me njëri-tjetrin.

Sipas Eglit, ndikim në këtë ‘krisje’ ka pasur edhe Rozana, e cila është futur shpesh mes tyre.

Egli: Do ta nis nga fillimi i klipit, që ishte arsyeja pse unë u përfshiva në një debat të Gjestit dhe Jozit. Jozi këndoi një këngë të ish-partnerit tim, që është shumë virale në rrjet për mua.

Gjesti: Lëre këngën. Trego për ndërhyrjen.

Egli: I thashë Gjestit pusho se nuk e di se çfarë bëri. Jozi këndoi këngën “Ish” të ish-partnerit tim, që ka qenë një dedikim për mua. Jozi përmendi gjithashtu dhe tim atë. Në rastet e tjera, unë kam reaguar vetëm kur Gjesti ka dashur që unë të reagoj, ose kur është përmendur një i afërmi im.

Gjesti: Shpjegoje mirë.

Egli: E kam shpjeguar mirë, por nuk ke dashur të dëgjosh.

Gjesti: Te bari, erdha unë, ngacmova Jozin dhe ti erdhe pas meje. Këngën nuk e ka thënë në atë moment. E di kur e ka kënduar këngën ai. Po pres nga ty të më tregosh, unë ngacmova Jozin dhe ti erdhe fill pas meje.

Më është dukur pak posesive. Në debatin që kam pasur me Jozin e kam nisur aty jashtë, unë e ngacmoj gjithmonë Jozin dhe ajo ka ndërhyrë.

Egli: Në momentin që mua më përmendet babai apo ish-partneri nëpërmjet një kënge, unë do ndërhyj.

Gjesti: Edhe te Rozana, i thashë Eglit që të largohej, sepse mendova se Rozana nuk do e thoshte mendimin e vetë nëse ajo ishte aty. Kjo shkoi dhe ia futi gjumit.

Egli: Mua më vjen çudi si mes konfidencave që unë kam me Rozanën, ajo nuk e bën me mua këtë bisedë.

Rozana: Unë zanafillën e kam që nga hedhja në pishinë me Gjestin dhe shkova për t’u larë në dush. Patëm një debat për dushin dhe i thashë që nuk futem dot e ajo më tha që pse u futa në pishinë me Gjestin. U ndjeva keq sepse Egli ma përmendi dy herë Gjestin. Unë në shtëpi nuk duhet t’i marrë leje Eglit për të folur me Gjestin, sepse Gjestin s’e kam njohur nëpërmjet Eglit. Nëse këta kanë ardhur për të bërë romanca, kanë ardhur në programin e gabuar. Jemi në Big Brother, të gjithë do merren me të gjithë. Kur kërkojmë cigaret që mendojmë se i ka marrë Gjesti, përgjigjet Egli. E kam sqaruar me Eglin te lavanderia dhe më ka thënë që pse po e bëj këtë, nëse dua të marrë vëmendje nga ata. Nuk e kam bërë kurrë këtë me asnjë banor.

Gjesti: Egli më respekton, më bënë bukë. Por ndonjëherë nuk kupton dhe mërzitet, edhe unë nuk dua që të mërzitet për gjëra pa lidhje.

Egli: Po manipulohet shumë thjeshtë situata. Unë nuk e lejoj këtë. Rozanën e shoh si motrën time të madhe, që vetëm kënaqesh.

Gerta: Edhe ti do përfundosh si Egli ta dish. S’po marrim veshë kush është Gjesti.

Egli: Unë pres që prapa krahëve të më flasë Aldo, por jo Gjesti dhe Rozana.

Gjesti: Jo, kjo po fliste mirë.

Ledion Liço: A të ka ndërprerë Rozana ndonjëherë ndonjë bisedë private me Gjestin?

Egli: Po. Njëherë te lavanderia. Madje më ka pyetur nëse a mund të rrijë dhe unë i thashë po.

Ledion Liço: Gjesti, a je ndjerë ndonjëherë nga Rozana që të ka ndërprerë ndonjë bisedë private?

Gjesti: Jo.