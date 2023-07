A ishte në dijeni Kurti që Kusari-Lila kishte folë me Radojçiqin?

Shefja e Grupit Parlamentar të VV-së, Mimoza Kusari – Lila, në emision “Debat Plus” e ka thënë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, nuk ka qenë i njoftuar për bisedn e saj më kriminelin, Milan Radojçiq.

Kusari ka shtuar se këtë ia ka treguar më vonë.

“Jo s’ka qenë (i informuar Kurit)… se kjo nuk është diçka që është përgatitë, jo është diçka që jam përballë ose ballafaqua në moment në zyre kur ka qenë Slavko Simie. Dhe natyrisht ai çdo të dytën referencë e përmend Radojçiqin dhe e bënë këtë thirrje me të. Unë e kom ndi obligim që duhet me ia komuniku (para 4 muajve) kryeministrit dhe me ia tregu rrethana që ka ndodhë kjo bisedë”, ka thënë ajo.

Milan Radojçiq është në listën e zezë të SHBA dhe është në kërkim nga institucionet kosovare të drejtësisë.