A ishte i planifikuar shorti PSG – Man United? Postohet videoja dyshuese që lidhet edhe me Atletico Madridin

Edhe për një herë tjetër, do kemi mundësinë të shohim përballjen mes dy më të mirëve të të gjitha kohërave, pra Lionel Messi kundër Cristiano Ronaldos, transmeton lajmi.net.

Sidoqoftë, një problem është bërë viral në rrjetet sociale, pasi ekziston mundësia që ky short që takon dy skuadrat mund të jetë i planifikuar.

Në një video të publikuar nga gazetari i Independent, Mark Critchley, vërehet që derisa bëhej shorti për Atletico Madridin, topi i Man Unitedit nuk ndodhej në vazo.

Pra, topi i Man Unitedit nuk ishte në vazo derisa bëhej shorti, edhe pse dy skuadrat kanë pasur të drejtë që përballen me njëra-tjetrën, ngase u kualifikuan si pozitë e dytë, respektivisht lider dhe që nuk vinë nga i njëjti shtet.

🎥 Video footage showing that Manchester United's ball for #UCLdraw — in the second pot from the right, back row — was not included in the Atletico Madrid draw #mufc #mujournal

[@mjcritchley]pic.twitter.com/5NzLxDeGl8

— United Journal (@theutdjournal) December 13, 2021