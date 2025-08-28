A ishte familja e Lumbardhit shkaktare për ndarjen nga Kaderi?

ShowBiz

28/08/2025 23:46

Është bërë më shumë se një vit që nga ndarja e çiftit të njohur.

Kader Kicaj dhe Lumbardh Salihu zgjodhen të ndahen në heshtje, pa zbuluar detaje se pse vendosën të ndajnë rrugët nga njëri- tjetri, shkruan IndeksOnline.

Megjithatë, disa ndjekës kanë zbuluar se pse dy ish- banorët e Big Brother Vip Kosova përfunduan romancën e tyre.

Sipas tyre, arsye e ndarjes kanë qenë familja e Lumit, të cilët nuk pranuan dot Kaderin të bëhet pjesë e tyre.

