A ishte familja e Lumbardhit shkaktare për ndarjen nga Kaderi?
ShowBiz
Është bërë më shumë se një vit që nga ndarja e çiftit të njohur.
Kader Kicaj dhe Lumbardh Salihu zgjodhen të ndahen në heshtje, pa zbuluar detaje se pse vendosën të ndajnë rrugët nga njëri- tjetri, shkruan IndeksOnline.
Megjithatë, disa ndjekës kanë zbuluar se pse dy ish- banorët e Big Brother Vip Kosova përfunduan romancën e tyre.
Sipas tyre, arsye e ndarjes kanë qenë familja e Lumit, të cilët nuk pranuan dot Kaderin të bëhet pjesë e tyre.