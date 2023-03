A i çoi mesazh Sylvinhos? Çekiçi realizoi gol kundër Galatasarayt por iu anulua nga VAR-i Skuadra e Konyaspor arriti fitore të madhe në shtëpi ndaj Galatasarayt me rezultatin 2 me 1, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 26-të në Superligën e Turqisë. Skuadra vendase shënoi edhe një gol me anë të mesfushorit shqiptar, Endri Çekiçi por që u anulua nga sistemi teknologjisë VAR për shkak të pozitës jashtë-loje, shkruan…