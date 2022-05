A i bëri Unikkatili “diss” Feros dhe Dudës?

Kjo këngë titullohet “Po eci”, shkruan lajmi.net.

Menjëherë pas publikimit të këngës, në rrjetet sociale ka nisur të komentohet nëse reperi Unikkatil i ka gjuajtur disa “kunja” drejt reperëve Fero dhe Duda, të dy me prejardhje nga Gjilani.

Deri sa Fero dhe Duda në intervistat e tyre dhe në rrjete sociale e kishin quajtur Unikkatilin “picamen”, duke aluduar se reperi në fjalë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është punonjës në piceri, ky i fundit i është përgjigjur këtyre deklaratave përmes këngës së fundit.

“Mu picamen? S’je n’veti jo. Qato nuk kom folë se shihet me kohë. Vlej do milion p***, ti as ni trohë. Çka merr n’koncert ti unë lypasv’ i dho”, ka thënë ndër të tjerash Unikkatili në këngën e re. /Lajmi.net/