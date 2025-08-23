A është sërish problem blerja e librave për nxënësit?

23/08/2025 11:02

Ministria në detyrë e Arsimit në Kosovë ka hapur skemën e subvencionimit vetëm dy javë para nisjes së vitit të ri shkollor dhe ka prindër që po ballafaqohen me vonesa në kompletimin e teksteve, probleme me aplikimin online dhe paqartësi rreth botimeve që duhet t’i blejnë.

Njohës të arsimit konsiderojnë se ky sistem po ndikon negativisht në cilësinë e mësimit.

