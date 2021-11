A është seksi i rrezikshëm nëse keni sëmundje të zemrës?

Nëse keni sëmundje të zemrës, është normale të shqetësoheni për marrëdhëniet seksuale. Ju mund të shqetësoheni për gjendjen e sistemit tuaj kardiovaskular dhe sa mund të përballojë zemra juaj. Por rikthimi në aktivitetet tuaja normale të përditshme dhe gjërat që ju bëjnë të lumtur është çelësi për të ruajtur cilësinë e jetës suaj, shkruan lajmi.net.

Michael Blaha, M.D., M.P.H, drejtor i kërkimit klinik në Qendrën Ciccarone Johns Hopkins për Parandalimin e Sëmundjeve të Zemrës, shpjegon se si të dini nëse seksi është i sigurt kur keni sëmundje të zemrës.

Shenjat që ju jeni mjaft të shëndetshëm për seks

Frika kryesore në lidhje me intimitetin për shumicën e njerëzve me sëmundje të zemrës është frika se seksi do të shkaktojë një atak në zemër. Ndërsa aktiviteti seksual rrit rrahjet e zemrës, nuk është diçka për të cilën duhet të shqetësohen shumica e njerëzve me sëmundje të qëndrueshme të zemrës, thotë Blaha.

Në përgjithësi, nëse jeni në gjendje të ngjitni shkallët ose të vraponi ose të ecni një milje pa vështirësi, është e sigurt për ju të bëni seks.

“Mundësia për të pasur një atak në zemër gjatë aktivitetit seksual është jashtëzakonisht e ulët dhe nuk duhet t’ju frikësojë,” thotë Blaha. “Për sa kohë që nuk po përjetoni asnjë simptomë, nuk është shqetësuese”.

Duhet të përmbaheni nga çdo sforcim i rëndë fizik, duke përfshirë seksin, derisa të shkoni te mjeku nëse keni simptoma të sëmundjes së zemrës si:

Dhimbje gjoksi

Frymëmarrje e shkurtër

Rrahje të parregullta të zemrës

Nauze ose dispepsi

“A ka mundësi të keni atak në zemër gjatë seksit? Po. Rreziku juaj është pak më i lartë sa herë që jeni fizikisht aktiv, pavarësisht nëse është aktivitet seksual apo të shkoni për vrap apo ndonjë lloj tjetër ushtrimi aerobik, krahasuar me kohën kur jeni duke pushuar, shkruan lajmi.net. Por për njerëzit me një zemër të qëndrueshme, përfitimet afatgjata të aktivitetit të rregullt fizik – përfshirë seksin – i tejkalojnë rreziqet”, thotë Blaha.

Përfitimet e seksit për shëndetin e zemrës

Në vend që të shkaktojë dëm, seksi mund të përfitojë shëndetin tuaj të zemrës. Studimet sugjerojnë se burrat që bëjnë seks të paktën dy herë në javë dhe gratë që raportojnë se kanë jetë seksuale të kënaqshme kanë më pak gjasa të kenë një atak në zemër.

Përfitimet mbrojtëse mund të jenë të shumta: Seksi është një formë ushtrimi dhe ndihmon në forcimin e zemrës, uljen e presionit të gjakut, uljen e stresit dhe përmirësimin e gjumit. Përveç kësaj, intimiteti në një marrëdhënie mund të rrisë lidhjen.

Lidhjet e forta sociale, thotë Blaha, mund të ulin ndjenjat e vetmisë, depresionit dhe ankthit, të cilat janë lidhur me rrezikun më të lartë të sëmundjeve të zemrës.

“Për sa kohë që doktori juaj ju ka dhënë dritën jeshile dhe nuk po përjetoni asnjë simptomë, është në rregull të ktheheni në aktivitetet tuaja normale”, thotë Blaha. /Lajmi.net/