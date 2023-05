A është në lidhje me Shpatin? Nita Latifi shuan kurreshtjen e fansave

Ishte e vetmja shqiptare e Kosovës në Big Brother Vip Albania.

Ajo arriti deri në gjysmëfinale të garës, duke treguar lojë interesante e të pëlqyer nga publiku, përcjell lajmi.net.

Ditëve të fundit ajo u pa në një hotel me Shpatin, ish-banorin e shtëpisë së famshme, me të cilin Latifi supozohej të niste një lidhje.

Megjithatë, këto zëra i hodhi poshtë vet Latifi. Ajo, në një intervistë për lajmi.net, për herë të parë e tha që takimi me Shpatin ka qenë për arsye pune, pasi ai do të jetë pjesë e klipit më të ri të Nitës.

“E pashë lajmin. Plus më keq në hotel (qesh). Po, po e them për herë të parë, atë që mbase edhe nuk keni dëshirë me dëgju. Jam taku për çështje pune. Ai do të jetë pjesë e klipit tim të ri”, shtoi Latifi.