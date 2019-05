A është kjo dëshmia se Tayna është në lidhje?

Tayna krahas jetës profesionale komentohet edhe për atë private.

Tayna tenton që ta mbajë larg vëmendjes së medieve jetën private, por nuk i ‘shpëton’ syrit të tyre, shkruan lajmi.net.

Në rrjete sociale, fansat kanë kapur një detaj, ku Tayna shihet e veshur me të njëjtën bluzë ashtu sikurse djaloshi me nofkën Kech Montana, duke bërë të dyshohet se është në lidhje me të.

Se cila është e vërteta rreth këtyre fotografive, mund të kuptohet vetëm nga rep-artistja.

Për ndryshe, projekti i fundit muzikor nga Tayna është “Kce”, këngë e cila u prit mirë në publik. /Lajmi.net/